Центробанк РФ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Банк России планирует в октябре 2023 года презентовать модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

Банк России планирует в октябре 2023 года презентовать модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

Как передает Report , об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов в интервью газете "Известия".

"Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные - в духе мировых трендов", - сказал Белов.

Зампред ЦБ РФ отметил, что по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов. "Это общий принцип - чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс", - пояснил он.

Говоря о достопримечательностях, изображения которых попали на эти купюры, Белов отметил, что "основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах". "Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру", - добавил он.