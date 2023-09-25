О нас

Центробанк РФ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Центробанк РФ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей Банк России планирует в октябре 2023 года презентовать модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.
В регионе
25 сентября 2023 г. 07:07
Центробанк РФ представит новые банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей

Банк России планирует в октябре 2023 года презентовать модернизированные банкноты номиналом 1 тыс. и 5 тыс. рублей.

Как передает Report, об этом сообщил зампредседателя ЦБ РФ Сергей Белов в интервью газете "Известия".

"Планируем представить в октябре. По традиции проведем совместную пресс-конференцию с Гознаком. Банкноты современные - в духе мировых трендов", - сказал Белов.

Зампред ЦБ РФ отметил, что по сравнению с обновленными 100 рублями банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей будут иметь больше защитных элементов. "Это общий принцип - чем выше номинал, тем сложнее защитный комплекс", - пояснил он.

Говоря о достопримечательностях, изображения которых попали на эти купюры, Белов отметил, что "основные символы, которые были отобраны экспертными группами, нашли свое отражение на банкнотах". "Также могу сказать, что банкноты в 1 тыс. и 5 тыс. рублей сохранят свою цветовую палитру", - добавил он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе впервые в своей истории стала чемпионом мира в командном зачете
24 сентября 2023 г. 23:13
Члены незаконных армянских воинских формирований в Карабахе сдали около 130 тыс. боеприпасов
Члены незаконных армянских воинских формирований в Карабахе сдали около 130 тыс. боеприпасов
24 сентября 2023 г. 20:24
В Карабахе выявлено огромное количество складов оружия и боеприпасов
В Карабахе выявлено огромное количество складов оружия и боеприпасов
23 сентября 2023 г. 19:35
Президент: В регионе сложились более благоприятные возможности для мирного договора между Арменией и Азербайджаном
Президент: В регионе сложились более благоприятные возможности для мирного договора между Арменией и Азербайджаном
23 сентября 2023 г. 19:30
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу
Президент Ильхам Алиев принял специального представителя ЕС по Южному Кавказу
23 сентября 2023 г. 19:23
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
Глава МИД: После ухода преступного режима хунты перед армянами Карабаха откроются широкие возможности
23 сентября 2023 г. 16:10
Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе
Создана рабочая группа для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов в Карабахе
23 сентября 2023 г. 13:18
Символ победы армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку
ФотоСимвол "победы" армян в Первой карабахской войне доставлен в Парк военных трофеев в Баку
23 сентября 2023 г. 13:09
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
Джейхун Байрамов: Предстоящий период покажет, извлекла ли Армения уроки из своих прошлых ошибок
23 сентября 2023 г. 12:18
Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии
Президент Азербайджана поздравил короля Саудовской Аравии
23 сентября 2023 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi