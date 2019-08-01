Cаммит Россия - Иран - Турция планируется провести 11 сентября

Саммит стран - гарантов Астанинского процесса по Сирии (Россия, Иран и Турция), на котором будет объявлено о формировании сирийского конституционного комитета, планируется провести 11 сентября. Как передает Report, об этом ТАСС сообщил источник, близкий к организации переговоров.

"Работа над формированием конституционного комитета продвигается, - продолжил он. - О его создании планируется объявить на предстоящем саммите в астанинском формате".

По словам собеседника, участникам встречи в Нур-Султане удалось достичь понимания относительно последних кандидатов на участие в конституционном комитете.