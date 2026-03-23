ЦАХАЛ ударил по главному штабу КСИР в Тегеране
- 23 марта, 2026
- 21:05
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по центральному штабу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в центральной части Тегерана.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в ее Telegram-канале.
"Армия обороны Израиля осуществила удар по главной штаб-квартире КСИР в ходе серии атак в центральных районах Тегерана", - говорится в сообщении.
Согласно информации, этот штаб применялся КСИР для координации действий различных подразделений и осуществления оценки оперативной обстановки.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.