    ЦАХАЛ ударил по главному штабу КСИР в Тегеране

    • 23 марта, 2026
    ЦАХАЛ ударил по главному штабу КСИР в Тегеране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о нанесении удара по центральному штабу Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в центральной части Тегерана.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении армейской пресс-службы в ее Telegram-канале.

    "Армия обороны Израиля осуществила удар по главной штаб-квартире КСИР в ходе серии атак в центральных районах Тегерана", - говорится в сообщении.

    Согласно информации, этот штаб применялся КСИР для координации действий различных подразделений и осуществления оценки оперативной обстановки.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Ты - Король

