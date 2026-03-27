Атакованное в Ормузском проливе грузовое судно село на мель у острова Кешм

Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, которое две недели назад подверглось нападению в Ормузском проливе, село на мель у берегов иранского острова Кешм.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

По его информации, судно село на мель в акватории населенного пункта Рамчах, расположенного в южной части Кешма.

Информации о состоянии команды или возможной эвакуации членов экипажа пока нет.

Об атаке на судно ранее в марте сообщало агентство Reuters.