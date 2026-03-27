    Атакованное в Ормузском проливе грузовое судно село на мель у острова Кешм

    • 27 марта, 2026
    • 05:22
    Атакованное в Ормузском проливе грузовое судно село на мель у острова Кешм

    Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, которое две недели назад подверглось нападению в Ормузском проливе, село на мель у берегов иранского острова Кешм.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.

    По его информации, судно село на мель в акватории населенного пункта Рамчах, расположенного в южной части Кешма.

    Информации о состоянии команды или возможной эвакуации членов экипажа пока нет.

    Об атаке на судно ранее в марте сообщало агентство Reuters.

    Ормузский пролив Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Hörmüz boğazında hücuma məruz qalan yük gəmisi saya oturub
    05:22

    Атакованное в Ормузском проливе грузовое судно село на мель у острова Кешм

