Атакованное в Ормузском проливе грузовое судно село на мель у острова Кешм
- 27 марта, 2026
- 05:22
Грузовое судно Mayuree Naree под флагом Таиланда, которое две недели назад подверглось нападению в Ормузском проливе, село на мель у берегов иранского острова Кешм.
Как передает Report, об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, судно село на мель в акватории населенного пункта Рамчах, расположенного в южной части Кешма.
Информации о состоянии команды или возможной эвакуации членов экипажа пока нет.
Об атаке на судно ранее в марте сообщало агентство Reuters.
