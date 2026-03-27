Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    КСИР заявил о нанесении ударов по Израилю и базам США в регионе

    • 27 марта, 2026
    Иран осуществил 83-ю волну атаки в рамках операции "Правдивое обещание – 4" против США и Израиля.

    Как передает Report, заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приводит агентство Tasnim.

    Согласно информации, в рамках операции были нанесены удары по нефтехранилищам в городе Ашдод на юге Израиля, месту дислокации военных в городе Модиин, американскому центру обмена разведданными в регионе, военным базам "Аль-Дафра" (ОАЭ) и "Аль-Удейд" (Катар), транспортным самолетам и ангарам хранения и ремонта БПЛА на базе "Али ас-Салем" (Кувейт), а также резервуарам с топливом для истребителей и реактивных самолетов на базе "Шейх Иса" (Бахрейн).

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

    SEPAH İsrailə və ABŞ-nin regiondakı hərbi bazalarına zərbələr endirib
    Атакованное в Ормузском проливе грузовое судно село на мель у острова Кешм

    В Евросоюзе не будут пересматривать запрет на ядерное топливо из РФ

    Более 400 тонн нефти собрали в море после разлива в Мексиканском заливе

    На долларах США впервые появится подпись действующего президента

    ЦАХАЛ: Израиль продолжит устранять высокопоставленных чиновников в Иране

    ЧМ-2026: В плей-офф по еврозоне проведено восемь матчей

    Хикмет Гаджиев: Партнерство между Баку и Будапештом успешно развивается

    Арагчи и Гутерриш обсудили по телефону ситуацию в Ормузском проливе

