КСИР заявил о нанесении ударов по Израилю и базам США в регионе

Иран осуществил 83-ю волну атаки в рамках операции "Правдивое обещание – 4" против США и Израиля.

Как передает Report, заявление иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) приводит агентство Tasnim.

Согласно информации, в рамках операции были нанесены удары по нефтехранилищам в городе Ашдод на юге Израиля, месту дислокации военных в городе Модиин, американскому центру обмена разведданными в регионе, военным базам "Аль-Дафра" (ОАЭ) и "Аль-Удейд" (Катар), транспортным самолетам и ангарам хранения и ремонта БПЛА на базе "Али ас-Салем" (Кувейт), а также резервуарам с топливом для истребителей и реактивных самолетов на базе "Шейх Иса" (Бахрейн).

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.