ЦАХАЛ сообщил о масштабных ударах по центру Тегерана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении крупной серии атак, направленных на центральную часиранской столицы.

Об этом Report сообщает со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Недавно Армия обороны Израиля завершила крупномасштабную серию ударов по объектам инфраструктуры Ирана, расположенным в самом центре Тегерана", - говорится в официальном заявлении военных.

Ранее агентство Jamaran сообщило о взрывах в иранской столице, не уточнив, какие именно объекты подверглись ударам.

Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.