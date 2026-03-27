ЦАХАЛ сообщил о масштабных ударах по центру Тегерана
- 27 марта, 2026
- 06:05
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении крупной серии атак, направленных на центральную часиранской столицы.
Об этом Report сообщает со ссылкой на армейскую пресс-службу.
"Недавно Армия обороны Израиля завершила крупномасштабную серию ударов по объектам инфраструктуры Ирана, расположенным в самом центре Тегерана", - говорится в официальном заявлении военных.
Ранее агентство Jamaran сообщило о взрывах в иранской столице, не уточнив, какие именно объекты подверглись ударам.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.