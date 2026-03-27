В Евросоюзе не будут пересматривать запрет на ядерное топливо из РФ

Евросоюз сохраняет стратегическую линию на отказ от российских энергоносителей, включая ядерное топливо, невзирая на энергетический кризис, обусловленный ближневосточным конфликтом, и возражения со стороны Венгрии.

Как передает Report, об этом российской газете "Известия" заявили в Еврокомиссии.

"Комиссия ведет разработку предложения о поэтапном прекращении зависимости от российской атомной энергетики. Эта работа находится в активной стадии", - говорится в сообщении.

Стратегический вектор на избавление от зависимости от российских энергоресурсов, указывает издание, был зафиксирован ЕС еще в мае 2022 года в рамках запуска плана REPowerEU. Тем не менее единую дорожную карту, официально охватывающую и ядерный сегмент, Еврокомиссия обнародовала только 6 мая 2025 года.

Будапешт незамедлительно выразил несогласие с подобными планами - министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто охарактеризовал данную инициативу как неприемлемую. Особую обеспокоенность Венгрии вызывает участие России в развитии национальной атомной генерации. На территории страны реализуется проект АЭС "Пакш-2" - российская госкорпорация "Росатом" возводит два новых энергоблока типа ВВЭР-1200, строительные работы на объекте уже идут.

Проблема напрямую затрагивает пять стран ЕС с реакторами советского и российского типа - Болгарию, Чехию, Финляндию, Венгрию и Словакию. Для них отказ от российского ядерного цикла означает долгий переход на альтернативное топливо.

Финляндия уже начала использовать на АЭС "Ловииса" топливо американской компании Westinghouse, которая освоила производство топлива для реакторов ВВЭР на своем заводе в Швеции. Чехия в 2025 году получила первые партии топлива для АЭС "Темелина" и "Дукована". Болгария в 2024 году впервые загрузила топливо Westinghouse на пятом блоке АЭС "Козлодуй", при этом регулятор ожидает, что полный переход этого блока займет несколько лет и завершится только к 2027 году.

Словакия и Венгрия формально тоже начали готовить замену, но медленнее: Братислава подписала контракт с французской Framatome на поставки для "Богунице" и "Моховце" с 2027 года. В октябре 2024-го Framatome сообщила о долгосрочном контракте на поставки топлива для венгерской АЭС "Пакш" также с 2027-го.