İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 Novruz Bayramı ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    SEPAH-ın Tehrandakı əsas qərargahına zərbə endirilib

    Region
    • 23 mart, 2026
    • 21:55
    SEPAH-ın Tehrandakı əsas qərargahına zərbə endirilib

    İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehranın mərkəzində İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) mərkəzi qərargahına zərbə endirdiyini bildirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ordunun mətbuat xidmətinin "Telegram" kanalında yayılan bəyanatda bildirilib.

    "İsrail Müdafiə Qüvvələri Tehranın mərkəzi rayonlarına endirilən silsilə hücumlar zamanı SEPAH-ın əsas qərargahına zərbə endirib", - məlumatda qeyd olunub.

    Məlumata görə, bu qərargah SEPAH tərəfindən müxtəlif bölmələrin fəaliyyətinin əlaqələndirilməsi və əməliyyat şəraitinin qiymətləndirilməsi üçün istifadə olunub.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrailin 28 fevralda İrana qarşı birgə əməliyyat başlatmasından qısa müddət sonra İsrail Müdafiə Qüvvələri ilə "Hizbullah" arasında silahlı qarşıdurma yenidən başladı. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu (SEPAH) Hizbullah qruplaşması İsrail Müdafiə Ordusu Əli Xamenei
    ЦАХАЛ ударил по главному штабу КСИР в Тегеране

    Son xəbərlər

    21:55

    SEPAH-ın Tehrandakı əsas qərargahına zərbə endirilib

    Region
    21:47
    Foto

    Azərbaycan ilk dəfə Lüksemburqda keçirilən beynəlxalq festivalda təmsil olunub

    Mədəniyyət siyasəti
    21:38

    ABŞ rəsmisi İranın Hörmüz boğazı üzərində nəzarətini qəbuledilməz adlandırıb

    Digər ölkələr
    21:31

    WSJ: İran müharibəni dayandırmaq üçün ABŞ-yə ultimatum irəli sürüb

    Digər ölkələr
    21:25

    Britaniya HDQ-yə aid esmines Kiprdəki bazanı qorumaq üçün Şərqi Aralıq dənizinə gəlib

    Digər ölkələr
    21:13

    Mauro Vieyra Braziliya vətəndaşlarının İrandan təxliyəsinə yardımına görə Azərbaycana təşəkkür edib

    Xarici siyasət
    21:12

    Ceyhun Bayramov iranlı həmkarı ilə Xəzər dənizi bölgəsində təhlükəsizliyi müzakirə edib

    Digər
    21:10

    Meloni məhkəmə islahatları ilə bağlı keçirilən referendumda məğlubiyyətini etiraf edib

    Digər ölkələr
    21:01
    Foto

    Məcnun Məmmədov: Azərbaycan kənd təsərrüfatı sistemlərinin inkişafına əhəmiyyətli investisiyalar yatırır

    ASK
    Bütün Xəbər Lenti