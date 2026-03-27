    Цены на нефть падают на фоне слов Трампа об отсрочке ударов по Ирану

    Энергетика
    • 27 марта, 2026
    • 07:33
    Стоимость нефти пошла вниз после того, как глава Белого дома Дональд Трамп в очередной раз отодвинул крайний срок для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Bloomberg.

    Котировки эталонного сорта Brent просели на 2%, опустившись ниже отметки $106 за баррель, после почти 6-процентного подъема днем ранее. Американский эталон WTI потерял 1,2%, снизившись до уровня около $93 за баррель.

    "Шаги Трампа в некоторой степени ослабляют краткосрочное давление на рынок, однако баланс рисков по-прежнему смещен в сторону повышения котировок", - сказала изданию Эва Мантей, стратег по сырьевым рынкам в ING Groep NV.

    Согласно оценкам экспертов Macquarie Group Ltd., шансы на завершение конфликта к концу марта составляли порядка 60%, тогда как вероятность его затягивания, возможно до июня, оценивалась в 40%. При реализации второго сценария нефтяные котировки могут взлететь до $200 за баррель. С начала марта фьючерсы на Brent прибавили почти 47%, подсчитало Bloomberg.

    Ранее Трамп заявил, что распорядился приостановить еще на 10 дней удары по энергетическим объектам Ирана.

    США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Позднее стало известно, что США направили властям Ирана план из 15 пунктов по прекращению ближневосточного конфликта.

