    Более 400 тонн нефти собрали в море после разлива в Мексиканском заливе

    Более 400 тонн нефти собрали в море после разлива в Мексиканском заливе

    Власти Мексики собрали 430 тонн углеводородов и провели очистку 223 км прибрежной полосы после загрязнения нефтепродуктами акватории Мексиканского залива.

    Как передает Report, об этом заявил министр военно-морского флота Раймундо Педро Моралес Анхелес в ходе пресс-конференции, транслировавшейся в социальных сетях.

    "На данный момент мы можем заявить, что все пляжи, пользующиеся наибольшей популярностью у туристов, приведены в чистое состояние. Граждане могут без опасений посещать эти пляжные зоны", --заявил руководитель ведомства.

    По словам министра, загрязнение прибрежных территорий было вызвано двумя факторами: незаконным сливом нефтепродуктов с судна и природными подводными выходами нефти на поверхность. Первым источником стало торговое судно, находившееся на якорной стоянке вблизи порта Коацакоалькос. Военно-морские силы Мексики при участии международных партнеров в настоящее время инспектируют 13 кораблей с целью установления виновника незаконного сброса. Вторым источником загрязнения стали естественные выходы углеводородов с морского дна - на расстоянии 5 миль от Коацакоалькоса, а также в 60 милях от берега в зоне нефтяного месторождения Кантарель.

    Моралес Анхелес указал, что именно подводные источники в районе Кантареля по-прежнему проявляют активность и, по имеющимся оценкам, выделили основной объем загрязняющих веществ. Для сдерживания нефтяных пятен в данном районе совместно с государственной нефтегазовой корпорацией Pemex ведётся установка защитных барьеров, а подводные беспилотные аппараты и водолазные группы обследуют нефтедобывающие платформы на предмет возможных структурных повреждений.

    Общенациональный план реагирования на чрезвычайную ситуацию в Мексиканском заливе был запущен 2 марта, после поступления первых данных об обнаружении нефтяных пятен. На текущий момент в операции задействованы свыше 2,2 тыс. специалистов, а также авиационная техника и суда. Ответственные органы продолжают вести наблюдение за 600 км побережья в целях предотвращения повторного попадания нефти на пляжные территории.

    Meksika körfəzində sızmadan sonra 400 tondan çox neft toplanıb
    Ты - Король

