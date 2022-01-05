О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бывший министр обороны Армении назначен послом в России

Бывший министр обороны Армении назначен послом в России Бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России.
В регионе
5 января 2022 г. 17:23
Бывший министр обороны Армении назначен послом в России

Бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, указ об этом подписал президент Армении.

Предыдущим указом с этой должности был снят Вардан Тоганян.

И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку 20 июля.

В 1999-2000 гг. Вагаршак Арутюнян занимал должность министра обороны. Затем занялся политической деятельностью. В 2002 году был разжалован президентом Робертом Кочаряном, лишился звания генерал-лейтенанта. В 2019 году указом президента Армена Саркисяна был восстановлен в звании. В августе 2020 года был назначен главным советником премьера Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года – главой оборонного ведомства.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Другие новости из категории

Президент Казахстана: Я буду находиться в Нур-Султане
Президент Казахстана: Я буду находиться в Нур-Султане
5 января 2022 г. 17:22
Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности Казахстана
Токаев сменил Назарбаева на посту главы Совета безопасности Казахстана
5 января 2022 г. 17:12
Маслозавод в Украине предупредил об остановке из-за 10-кратного роста цен на газ
Маслозавод в Украине предупредил об остановке из-за 10-кратного роста цен на газ
5 января 2022 г. 16:37
Число пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до восьми
Число пострадавших в ДТП в Тульской области выросло до восьми
5 января 2022 г. 16:28
В Алматы загорелось здание резиденции президента Казахстана
В Алматы загорелось здание резиденции президента Казахстана
5 января 2022 г. 15:01
МИД Турции внимательно следит за событиями в Казахстане
МИД Турции внимательно следит за событиями в Казахстане
5 января 2022 г. 14:51
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
В ходе беспорядков в Алматы пострадали 500 человек
5 января 2022 г. 14:50
В столице Казахстана введен режим ЧП
В столице Казахстана введен режим ЧП
5 января 2022 г. 14:19
Аэропорт Алматы оцепили силовики
Аэропорт Алматы оцепили силовики
5 января 2022 г. 13:34
МВД Казахстана опровергло cообщения о вводе войск в Мангистаускую область
МВД Казахстана опровергло cообщения о вводе войск в Мангистаускую область
5 января 2022 г. 13:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi