Бывший министр обороны Армении назначен послом в России

Бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России.

Бывший министр обороны Вагаршак Арутюнян назначен послом Армении в России.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, указ об этом подписал президент Армении.

Предыдущим указом с этой должности был снят Вардан Тоганян.

И. о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян подал в отставку 20 июля.

В 1999-2000 гг. Вагаршак Арутюнян занимал должность министра обороны. Затем занялся политической деятельностью. В 2002 году был разжалован президентом Робертом Кочаряном, лишился звания генерал-лейтенанта. В 2019 году указом президента Армена Саркисяна был восстановлен в звании. В августе 2020 года был назначен главным советником премьера Никола Пашиняна, а в конце ноября того же года – главой оборонного ведомства.