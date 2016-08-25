Бывший футболист сборной Турции бежал из страны

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Бывший футболист "Галатасарая" и турецкой сборной Ариф Эрдем бежал из страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, А.Эрдем обвиняется в членстве в FETÖ.

В его отношении вынесено решение об аресте.

Отмечается, что 23 июля через турецкий погранично-пропускной пункт Эдирне он перешел на территорию греческого приграничного района Ипсал.

Отметим, что Ариф Эрдем родился в Стамбуле в 1972 году.

В 1991-2000 и 2001-2005 гг. он играл в клубе "Галатасарай", затем в испанском "Реал Сосьедад". В составе турецкой сборной он вышел на поле 60 раз и забил 11 голов. В 2002 году в составе сборной Турции он завоевал бронзовую медаль ЧМ по футболу.

В 2005 году Эрдем завершил карьеру футболиста и приступил к тренерской деятельности в команде "Башакшехир".