Бывшие управленцы российского банка заключены под домашний арест по делу о растрате $117 млн.

Бывший председатель правления российского банка "Югра" Дмитрий Шиляев и экс-президент кредитной организации Алексей Нефедов отправлены под домашний арест на два месяца в рамках дела о растрате 7,5 млрд рублей (117 млн долларов).

Как передаёт Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в Басманном суде Москвы.

Как сообщалось, ранее Басманный суд заключил под домашний арест до 18 июня основного акционера "Югры" Алексея Хотина, удовлетворив соответствующее ходатайство следствия.

В уголовном деле речь идет о растрате более 7,5 млрд рублей. Согласно материалам, оглашенным в суде, в нем упоминаются семь установленных фигурантов. Потерпевший стороной признан банк "Югра" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ).