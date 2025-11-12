Бурханеттин Дуран: Ведется тщательное расследование причины крушения самолета в Грузии

Ведется тщательное расследование причины крушения военно-транспортного самолета ВС Турции на территории Грузии.

Как сообщает Report, об этом руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Бурханеттин Дуран написал в соцсети Х.

"Мы опечалены гибелью турецких военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета в Грузии. Поисково-спасательные группы обнаружили обломки нашего самолета", - заявил он.

Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.