    Бурханеттин Дуран: Ведется тщательное расследование причины крушения самолета в Грузии

    12 ноября, 2025
    Ведется тщательное расследование причины крушения военно-транспортного самолета ВС Турции на территории Грузии.

    Как сообщает Report, об этом руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Бурханеттин Дуран написал в соцсети Х.

    "Мы опечалены гибелью турецких военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета в Грузии. Поисково-спасательные группы обнаружили обломки нашего самолета", - заявил он.

    Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.

    Лента новостей