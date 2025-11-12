Бурханеттин Дуран: Ведется тщательное расследование причины крушения самолета в Грузии
В регионе
- 12 ноября, 2025
- 00:00
Ведется тщательное расследование причины крушения военно-транспортного самолета ВС Турции на территории Грузии.
Как сообщает Report, об этом руководитель Департамента по связям с общественностью Администрации Президента Турции Бурханеттин Дуран написал в соцсети Х.
"Мы опечалены гибелью турецких военнослужащих в результате крушения военно-транспортного самолета в Грузии. Поисково-спасательные группы обнаружили обломки нашего самолета", - заявил он.
Отметим, что 11 ноября самолет C-130, направлявшийся в Турцию из Азербайджана, потерпел крушение на территории Грузии. На его борту находились 20 военнослужащих.
