    Брату посла Армении в США предъявлено обвинение

    • 06 сентября, 2025
    • 13:31
    Брату посла Армении в США Мкртычу Мкртчяну предъявлено обвинение.

    Как передает Report, об этом Sputnik Армения сообщил источник.

    Мкртчян был задержан после инцидента с автомобилем в Паракаре (Армения), произошедшего 3 сентября.

    По данным следствия, сотрудники полиции остановили машину для проверки, в этот момент один из пассажиров вышел из салона и попытался скрыться, выбросив по дороге пистолет и сверток с порошкообразным веществом. Водитель автомобиля был задержан и доставлен в отделение полиции.

    В Следственном комитете Армении сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота огнестрельного оружия. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, залога и подписки о невыезде.

    Брат задержанного Нарек Мкртчян был назначен послом в США в конце августа. До этого он занимал пост министра труда и социальных вопросов Армении.

    Ermənistanın ABŞ-dəki səfirinin qardaşına ittiham irəli sürülüb

