Брат новоназначенного посла Армении в США задержан за хранение наркотиков

Мкртыч Мкртчян, брат бывшего министра труда и социальных вопросов, а ныне назначенного посла Армении в США Нарека Мкртчяна, задержан ночью в Паракаре по подозрению в хранении наркотиков.

Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно информации, инцидент произошнл, когда полиция остановила автомобиль, в котором находились Мкртчян и его друг. Последний, увидев полицейских, сразу же скрылся, а в его сумке были обнаружены наркотики и оружие. Мкртчяна задержали.

Отмечается, что официальных комментариев госорганы Армении в связи с задержанием пока не дают.