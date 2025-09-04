Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 Зангезурский коридор
    Брат новоназначенного посла Армении в США задержан за хранение наркотиков

    В регионе
    • 04 сентября, 2025
    • 11:04
    Брат новоназначенного посла Армении в США задержан за хранение наркотиков

    Мкртыч Мкртчян, брат бывшего министра труда и социальных вопросов, а ныне назначенного посла Армении в США Нарека Мкртчяна, задержан ночью в Паракаре по подозрению в хранении наркотиков.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

    Согласно информации, инцидент произошнл, когда полиция остановила автомобиль, в котором находились Мкртчян и его друг. Последний, увидев полицейских, сразу же скрылся, а в его сумке были обнаружены наркотики и оружие. Мкртчяна задержали.

    Отмечается, что официальных комментариев госорганы Армении в связи с задержанием пока не дают.

