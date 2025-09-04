İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026
    Ermənistanın ABŞ-yə yeni təyin olunmuş səfirinin qardaşı saxlanılıb

    Region
    • 04 sentyabr, 2025
    • 11:10
    Ermənistanın ABŞ-yə yeni təyin olunmuş səfirinin qardaşı saxlanılıb

    Ermənistanın ABŞ-yə yeni təyin edilmiş səfiri Narek Mkrtçyanın qardaşı Mkrtıç Mkrtçyan gecə saatlarında Parakarda narkotik saxlamaqda şübhəli bilinərək saxlanılıb.

    Bu barədə "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, hadisə polisin Mkrtçyan və dostunun olduğu avtomobili saxlayan zaman baş verib. Sonuncu polisləri görən kimi dərhal qaçıb, onun çantasında narkotik vasitələr və silah aşkar edilib. Mkrtçyan saxlanılıb.

    Qeyd olunub ki, Ermənistan dövlət orqanları bununla bağlı hələlik rəsmi açıqlama verməyib.

