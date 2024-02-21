Боррель: Состоялся обмен мнениями с Кобахидзе о реформах и поддержке ЕС
Боррель: Состоялся обмен мнениями с Кобахидзе о реформах и поддержке ЕСВерховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе вс Брюсселе призвал ускорить реализацию ряд мер.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе вс Брюсселе призвал ускорить реализацию ряд мер.
Как передает Report, об этом Боррель написал в соцсети "Х".
"Я был рад вчера принять у себя Ираклия Кобахидзе, который находился с первым визитом в качестве премьер-министра Грузии. Состоялся содержательный обмен мнениями по поводу реформ и поддержки ЕС. Я призвал к ускорению реализации девяти шагов, включая выборы, соблюдение внешней политики и борьбу с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством", - отметил он.
Отметим, что по итогам переговоров между Боррелем и Кобахидзе состоялась совместная пресс-конференция, где было заявлено о том, что ЕС и Грузия укрепили сотрудничество в сфере безопасности, киберзащиты и логистических возможностей, и на эти цели выделено 63 млн евро.
Визит Кобахидзе в Брюссель начался 20 февраля. Он провел встречи с еврокомиссаром Оливером Вархели и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а также принял участие в заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС.
I was glad to host @PM_Kobakhidze yesterday on his 1st foreign visit as Georgia’s PM. Substantial exchange on reform efforts & EU support to Georgia's resilience. I encouraged to advance implementation of 9 steps, including on elections, foreign policy alignment & fighting FIMI. pic.twitter.com/bWm3IWcSuZ