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Боррель: Состоялся обмен мнениями с Кобахидзе о реформах и поддержке ЕС

Боррель: Состоялся обмен мнениями с Кобахидзе о реформах и поддержке ЕС Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе вс Брюсселе призвал ускорить реализацию ряд мер.
В регионе
21 февраля 2024 г. 14:36
Боррель: Состоялся обмен мнениями с Кобахидзе о реформах и поддержке ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе вс Брюсселе призвал ускорить реализацию ряд мер.

Как передает Report, об этом Боррель написал в соцсети "Х".

"Я был рад вчера принять у себя Ираклия Кобахидзе, который находился с первым визитом в качестве премьер-министра Грузии. Состоялся содержательный обмен мнениями по поводу реформ и поддержки ЕС. Я призвал к ускорению реализации девяти шагов, включая выборы, соблюдение внешней политики и борьбу с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством", - отметил он.

Отметим, что по итогам переговоров между Боррелем и Кобахидзе состоялась совместная пресс-конференция, где было заявлено о том, что ЕС и Грузия укрепили сотрудничество в сфере безопасности, киберзащиты и логистических возможностей, и на эти цели выделено 63 млн евро.

Визит Кобахидзе в Брюссель начался 20 февраля. Он провел встречи с еврокомиссаром Оливером Вархели и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а также принял участие в заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС.

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Версия на английском языке Borrell: Exchange of views takes place with Kobakhidze on reforms and EU support

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