Боррель: Состоялся обмен мнениями с Кобахидзе о реформах и поддержке ЕС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе переговоров с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе вс Брюсселе призвал ускорить реализацию ряд мер.

Как передает Report, об этом Боррель написал в соцсети "Х".

"Я был рад вчера принять у себя Ираклия Кобахидзе, который находился с первым визитом в качестве премьер-министра Грузии. Состоялся содержательный обмен мнениями по поводу реформ и поддержки ЕС. Я призвал к ускорению реализации девяти шагов, включая выборы, соблюдение внешней политики и борьбу с иностранными информационными манипуляциями и вмешательством", - отметил он.

Отметим, что по итогам переговоров между Боррелем и Кобахидзе состоялась совместная пресс-конференция, где было заявлено о том, что ЕС и Грузия укрепили сотрудничество в сфере безопасности, киберзащиты и логистических возможностей, и на эти цели выделено 63 млн евро.

Визит Кобахидзе в Брюссель начался 20 февраля. Он провел встречи с еврокомиссаром Оливером Вархели и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, а также принял участие в заседании Совета ассоциации Грузия-ЕС.