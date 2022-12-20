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Боррель и глава МИД Ирана договорились продолжить работу по ядерной тематике

Боррель и глава МИД Ирана договорились продолжить работу по ядерной тематике Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на переговорах в Иордании договорились продолжать двусторонние контакты и усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
В регионе
20 декабря 2022 г. 16:06
Боррель и глава МИД Ирана договорились продолжить работу по ядерной тематике

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на переговорах в Иордании договорились продолжать двусторонние контакты и усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report, об этом написал в Twitter Боррель.

"Необходимая встреча с главой МИД Ирана на фоне ухудшающихся отношений ЕС и Ирана. Подчеркнул необходимость немедленно прекратить военную поддержку России и репрессии в Иране. Договорились, что мы должны продолжать контакты и восстанавливать СВПД на базе переговоров в Вене", - отметил он.

В Аммане (Иордания) проходит региональная конференция помощи Ираку.

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Версия на английском языке Borrell, Iranian FM agree to continue work on nuclear issues

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