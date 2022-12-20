Боррель и глава МИД Ирана договорились продолжить работу по ядерной тематике

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на переговорах в Иордании договорились продолжать двусторонние контакты и усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на переговорах в Иордании договорились продолжать двусторонние контакты и усилия по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Как передает Report, об этом написал в Twitter Боррель.

"Необходимая встреча с главой МИД Ирана на фоне ухудшающихся отношений ЕС и Ирана. Подчеркнул необходимость немедленно прекратить военную поддержку России и репрессии в Иране. Договорились, что мы должны продолжать контакты и восстанавливать СВПД на базе переговоров в Вене", - отметил он.

В Аммане (Иордания) проходит региональная конференция помощи Ираку.