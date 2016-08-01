​Более 300 военных все еще в розыске после попытки переворота в Турции

Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ 311 турецких военных, в том числе девять генералов, все еще находятся в розыске в связи с попыткой государственного переворота в стране.

Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

В ночь на 16 июля в Турции группой мятежников была совершена попытка военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Руководство страны объявило, что путч подавлен.