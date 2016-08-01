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    ​Более 300 военных все еще в розыске после попытки переворота в Турции

    Oб этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ 311 турецких военных, в том числе девять генералов, все еще находятся в розыске в связи с попыткой государственного переворота в стране.

    Как передает Report, со ссылкой на Reuters, об этом заявил министр обороны Турции Фикри Ышык.

    В ночь на 16 июля в Турции группой мятежников была совершена попытка военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Руководство страны объявило, что путч подавлен. 

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