Более 20 человек отравились газом в цыганском поселке под Тамбовом

Баку. 21 марта. REPORT.AZ/ В поселке Калиничи Тамбовской области 22 человек отравились газом.

Как передает Report, со ссылкой на Из.ру, об этом сообщила представитель регионального МЧС Светлана Погориловская.

По данным ведомства, в состоянии средней и легкой степени тяжести доставлены в больницы 13 взрослых и девять детей. Информацию об инциденте экстренные службы региона получили около полуночи 20 марта.

В Калиничах проживают цыгане. По одной из версий, люди привезли в поселок газовые баллоны для сдачи в металлолом, срезали с них вентили, после чего жители почувствовали себя плохо.