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Боевой беспилотник Bayraktar AKINCI установил новый рекорд высоты

Боевой беспилотник Bayraktar AKINCI установил новый рекорд высоты Турецкий боевой беспилотный летательный аппарат AKINCI B осуществил полет на высоте 40 100 футов.
В регионе
12 марта 2022 г. 13:03
Боевой беспилотник Bayraktar AKINCI установил новый рекорд высоты

Турецкий боевой беспилотный летательный аппарат AKINCI B осуществил полет на высоте 40 100 футов.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом сообщили в компании-производителе Baykar Teknoloji.

"Боевой беспилотник AKINCI установил новый рекорд высоты полета в истории беспилотной авиации Турции. Тестовый полет был осуществлен в субботу, 12 марта. Тестовые испытания продолжаются в районе Чорлу провинции Текирдаг несмотря на неблагоприятные погодные условия", - сказано в сообщении.

Проекты по Bayraktar AKINCI реализуются под патронажем Управления оборонной промышленности Администрации президента Турции.

Первая модификация боевого беспилотника Bayraktar AKINCI была передана ВС Турции 29 августа 2021 года на церемонии с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Следует отметить, что модификация БПЛА Bayraktar AKINCI A имеет мощность 900 л.с. (2 x 750 л. с.).

На сегодняшний день на вооружении турецкой армии находятся шесть Bayraktar AKINCI.

Кроме того, подписаны контракты на экспорт беспилотника с двумя странами. Поставки дронов и наземных систем управления начнутся в 2023 году.

Впервые беспилотники за рубеж компания Baykar поставила в 2012 году.

В 2021 году Baykar Teknoloji завершила поставки разведывательных и ударных дронов на сумму 664 млн долларов США. Тем самым, 80% доходов оборонной компании составили экспортные операции.

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