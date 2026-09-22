Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану
    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    Бочоришвили: Участие США в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией создает новые возможности в регионе

    В регионе
    • 22 сентября, 2026
    • 16:19
    Бочоришвили: Участие США в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией создает новые возможности в регионе

    Участие США в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией создает новые возможности на Южном Кавказе.

    Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила заместитель премьер-министра Грузии, министр иностранных дел Мака Бочоришвили на ежегодном саммите "Конкордия" в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН.

    На панельной дискуссии "Юго-Восточная Европа и Черное море как столп стабильности" она отметила растущее геополитическое значение Южного Кавказа.

    По словам М. Бочоришвили, происходящие в регионе процессы имеют все большее значение не только для региона, но и для мира в целом, что создает новые возможности для Грузии.

    Она подчеркнула важность участия США в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией и отметила роль Грузии в обеспечении мира и стабильности на Южном Кавказе.

    "Грузия всегда играла важную роль в обеспечении мира в регионе и мирном урегулировании конфликтов", - сказала М. Бочоришвили.

    Министр также затронула тему долгосрочного партнерства Грузии с США и НАТО и отметила вклад страны в международные миссии.

    М. Бочоришвили подчеркнула, что Грузия продолжает стремиться к интеграции в Европейский союз. По ее словам, растущая геополитическая роль страны требует развития различных партнерств, но это не означает отказа от стремления к членству в ЕС.

    Она также заявила, что сохранение безопасности и стабильности в стране создает основу для экономического развития и дальнейшего расширения международного сотрудничества.

    Мака Бочоришвили Генеральная Ассамблея ООН Европейский союз (ЕС)
    Boçorişvili: ABŞ-nin Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində iştirakı regionda yeni imkanlar yaradır
    US involvement in Azerbaijan-Armenia peace process creates new opportunities, Georgian FM says

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