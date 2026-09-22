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    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Boçorişvili: ABŞ-nin Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində iştirakı regionda yeni imkanlar yaradır

    Region
    • 22 sentyabr, 2026
    • 15:33
    Boçorişvili: ABŞ-nin Azərbaycan-Ermənistan sülh prosesində iştirakı regionda yeni imkanlar yaradır

    ABŞ-nin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində iştirakı Cənubi Qafqazda yeni imkanlar yaradır.

    "Report"un Gürcüstan bürosu xəbər verir ki, bunu ölkənin Baş nazirinin müavini, xarici işlər naziri Maka Boçorişvili BMT Baş Assambleyasının 81-ci sessiyası çərçivəsində keçirilən illik Konkordiya sammitində bildirib.

    "Cənub-Şərqi Avropa və Qara dəniz sabitliyin sütunu kimi" adlı panel müzakirədə çıxış edən nazir Cənubi Qafqazın artan geosiyasi əhəmiyyətinə diqqət çəkib.

    M.Boçorişvilinin sözlərinə görə, regionda gedən proseslərin əhəmiyyəti təkcə regional deyil, həm də qlobal miqyasda artır və bu, Gürcüstan üçün yeni imkanlar yaradır.

    O, ABŞ-nin Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesində iştirakının region üçün əhəmiyyətini vurğulayıb. Xarici işlər naziri Gürcüstanın Cənubi Qafqazda sülhün və sabitliyin təmin edilməsində mühüm rol oynadığını bildirib.

    "Gürcüstan həmişə regionda sülhün təmin edilməsində və münaqişələrin sülh yolu ilə həllində mühüm rol oynayıb", – deyə M.Boçorişvili qeyd edib.

    Nazir, həmçinin Gürcüstanın ABŞ və NATO ilə uzunmüddətli tərəfdaşlığına toxunub və ölkəsinin beynəlxalq missiyalara verdiyi töhfələri diqqətə çatdırıb.

    M.Boçorişvili Gürcüstanın Avropa İttifaqına inteqrasiya istəyinin də davam etdiyini vurğulayıb. Onun sözlərinə görə, ölkənin artan geosiyasi rolu müxtəlif tərəfdaşlıqların inkişaf etdirilməsini tələb edir, lakin bu, Avropa İttifaqına üzvlük istəyindən imtina anlamına gəlmir.

    Xarici işlər naziri ölkədə təhlükəsizlik və sabitliyin qorunmasının iqtisadi inkişaf və beynəlxalq əməkdaşlığın daha da dərinləşdirilməsi üçün mühüm zəmin yaratdığını bildirib.

    Maka Boçorişvili Avropa İttifaqı (Aİ) Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT Baş Assambleyası Cənubi Qafqaz Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ)
    Бочоришвили: Участие США в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией создает новые возможности в регионе
    US involvement in Azerbaijan-Armenia peace process creates new opportunities, Georgian FM says

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