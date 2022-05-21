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Блинкен встретился с главой МИД Казахстана

Блинкен встретился с главой МИД Казахстана Соединенные Штаты принимают меры для минимизации последствий введенных против России санкций для Казахстана.
В регионе
21 мая 2022 г. 04:15
Блинкен встретился с главой МИД Казахстана

Соединенные Штаты принимают меры для минимизации последствий введенных против России санкций для Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен на переговорах с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Госдепартаменте.

Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, шеф американской дипломатии "подтвердил приверженность (США) свести к минимуму последствия для союзников и партнеров, включая Казахстан, от санкций, введенных против России в ответ" на военную операцию на территории Украины. "Госсекретарь Блинкен также поблагодарил министра иностранных дел Тлеуберди за щедрую гуманитарную помощь, оказанную Казахстаном народу Украины как на правительственном уровне, так и отдельными лицами. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Тлеуберди планируют поддерживать тесные контакты", - добавил дипломат.

По его словам, Блинкен "подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана". "Он назвал политические и экономические реформы президента (Касыма-Жомарта) Токаева позитивным шагом в продвижении процветания, укреплении безопасности и защите прав человека в Казахстане и Центральной Азии", - сказал Прайс.

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