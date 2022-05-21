Блинкен встретился с главой МИД Казахстана

Соединенные Штаты принимают меры для минимизации последствий введенных против России санкций для Казахстана.

Соединенные Штаты принимают меры для минимизации последствий введенных против России санкций для Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом рассказал в пятницу американский госсекретарь Энтони Блинкен на переговорах с казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди в Госдепартаменте.

Как сообщил по итогам встречи руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Нед Прайс, шеф американской дипломатии "подтвердил приверженность (США) свести к минимуму последствия для союзников и партнеров, включая Казахстан, от санкций, введенных против России в ответ" на военную операцию на территории Украины. "Госсекретарь Блинкен также поблагодарил министра иностранных дел Тлеуберди за щедрую гуманитарную помощь, оказанную Казахстаном народу Украины как на правительственном уровне, так и отдельными лицами. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Тлеуберди планируют поддерживать тесные контакты", - добавил дипломат.

По его словам, Блинкен "подтвердил неизменную поддержку Соединенными Штатами независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана". "Он назвал политические и экономические реформы президента (Касыма-Жомарта) Токаева позитивным шагом в продвижении процветания, укреплении безопасности и защите прав человека в Казахстане и Центральной Азии", - сказал Прайс.