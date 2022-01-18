Блинкен 19 января посетит Украину

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января посетит с официальным визитом Киев.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 19 января посетит с официальным визитом Киев.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, повестка переговоров пока неизвестна.

"19 января в Киеве с официальным визитом будет находиться госсекретарь США Энтони Блинкен. Точная повестка дня переговоров пока неизвестна", - украинское издание ZN.ua со ссылкой на свои источники.

По данным издания, "вероятнее всего" в ходе визита будут обсуждаться вопросы безопасности Украины, предоставления дополнительной помощи и оружия, а также возможные санкции в случае "вторжения РФ".