Бизнесменам в Казахстане нанесен ущерб примерно на 92 млн долларов

Подсчет ущерба, нанесенного в результате беспорядков, ведется в Казахстане, до сих пор выявлено около 300 пострадавших субъектов, в основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, в сфере услуг, а также финансового с

Подсчет ущерба, нанесенного в результате беспорядков, ведется в Казахстане, до сих пор выявлено около 300 пострадавших субъектов, в основном в сфере торговли, общественного питания, транспорта, услуг, а также финансовом секторе.

Как передает Report, об этом сообщили в национальной палате предпринимателей Казахстана.

Отмечается, что общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам 40 млрд тенге (около 92 млн долларов США).

"При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", - сказано в заявлении.

Характер ущерба в основном заключается "в порче фасадов, помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов.

"По состоянию на 17.00 6 января всего выявлено около 300 пострадавших субъектов. В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, услуг, а также финансового сектора (в частности банкоматы)", — говорится в сообщении.

16.24

В Казахстане в результате беспорядков пострадали около 300 субъектов торговли, транспорта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в Алматы разграблено шесть оружейных магазинов.

Национальная палата предпринимателей сообщила, что в стране после массовых беспорядков идет сбор информации о размерах ущерба.