О нас
Report Georgia
Аудио новости

Бизнесменам в Казахстане нанесен ущерб примерно на 92 млн долларов

Бизнесменам в Казахстане нанесен ущерб примерно на 92 млн долларов Подсчет ущерба, нанесенного в результате беспорядков, ведется в Казахстане, до сих пор выявлено около 300 пострадавших субъектов, в основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, в сфере услуг, а также финансового с
В регионе
6 января 2022 г. 17:13
Бизнесменам в Казахстане нанесен ущерб примерно на 92 млн долларов

Подсчет ущерба, нанесенного в результате беспорядков, ведется в Казахстане, до сих пор выявлено около 300 пострадавших субъектов, в основном в сфере торговли, общественного питания, транспорта, услуг, а также финансовом секторе.

Как передает Report, об этом сообщили в национальной палате предпринимателей Казахстана.

Отмечается, что общая сумма ущерба составила по приблизительным подсчетам 40 млрд тенге (около 92 млн долларов США).

"При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", - сказано в заявлении.

Характер ущерба в основном заключается "в порче фасадов, помещений, а также имеют место многочисленные факты краж дорогостоящей техники, оборудования, предметов интерьера, товарных запасов.

"По состоянию на 17.00 6 января всего выявлено около 300 пострадавших субъектов. В основном ущерб причинен субъектам в сфере торговли, общественного питания, транспорта, услуг, а также финансового сектора (в частности банкоматы)", — говорится в сообщении.

16.24

В Казахстане в результате беспорядков пострадали около 300 субъектов торговли, транспорта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, в Алматы разграблено шесть оружейных магазинов.

Национальная палата предпринимателей сообщила, что в стране после массовых беспорядков идет сбор информации о размерах ущерба.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Six gun stores robbed in Almaty

Экслюзивные новости

Aztelecom открыл филиал в Шуше
Aztelecom открыл филиал в Шуше
6 января 2022 г. 17:04
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
Эксперты: Реформирование и обновление Минской группы уже невозможно
6 января 2022 г. 14:08
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
В Баку сотрудница посольства Японии попала в аварию
6 января 2022 г. 11:51
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
ВОЗ: 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19
6 января 2022 г. 10:47
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
Швейцария профинансирует ряд проектов в Азербайджане
5 января 2022 г. 14:17
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
SOCAR и «Транснефть» договорились о транзите нефти в этом году
5 января 2022 г. 11:13
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
Самые популярные имена для новорожденных в Азербайджане в 2021 году
1 января 2022 г. 11:02
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
Эксперты: Минская группа должна адаптироваться к новым реалиям в регионе
31 декабря 2021 г. 16:37
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
Закир Гасанов назначил генерала на новую должность
30 декабря 2021 г. 17:48
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
Стало известно число граждан Азербайджана, которым запрещен въезд на Украину
29 декабря 2021 г. 15:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi