Бинали Йылдырым: Геноцид 31 марта – общая трагедия всего тюркского мира

Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым поделился публикацией в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

Как сообщает Report, он написал об этом на своей странице в соцсети "Х".

"Эта боль не только Азербайджана - она хранится в памяти всего тюркского мира. Мы с милосердием чтим память наших братьев, отдавших свои жизни", – говорится в публикации.