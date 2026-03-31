Бинали Йылдырым: Геноцид 31 марта – общая трагедия всего тюркского мира
В регионе
- 31 марта, 2026
- 12:03
Председатель Совета старейшин Организации тюркских государств (ОТГ) Бинали Йылдырым поделился публикацией в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.
Как сообщает Report, он написал об этом на своей странице в соцсети "Х".
"Эта боль не только Азербайджана - она хранится в памяти всего тюркского мира. Мы с милосердием чтим память наших братьев, отдавших свои жизни", – говорится в публикации.
