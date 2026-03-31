Binəli Yıldırım: 31 Mart soyqırımı bütün Türk dünyasının ortaq yaddaşıdır
Region
- 31 mart, 2026
- 11:49
Türk Dövlətləri Təşkilatının (TDT) Ağsaqqallar Şurasının sədri Binəli Yıldırım 31 Mart – Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü ilə bağlı paylaşım edib.
"Report" xəbər verir ki, o bu barədə özünün "X" sosial media hesabında yazıb.
"Bu acı təkcə Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının ortaq yaddaşıdır. Həyatını itirən qardaşlarımızı rəhmətlə yad edirik", - paylaşımda qeyd olunub.
#31Mart Azerbaycanlıların Soykırım Günü...— Binali Yıldırım (@BY) March 31, 2026
Bu acı, sadece Azerbaycan’ın değil, tüm Türk dünyasının ortak hafızasıdır.
Hayatını kaybeden kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. 🇹🇷🇦🇿
