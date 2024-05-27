Беларусь и Россия проведут совместные летно-тактические учения

Беларусь и Россия проведут совместные летно-тактические учения белорусских ВВС и войск ПВО и российских воздушно-космических сил (ВКС).

Беларусь и Россия проведут совместные летно-тактические учения белорусских ВВС и войск ПВО и российских воздушно-космических сил (ВКС).

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на в Минобороны Беларуси.

"Основные усилия в ходе учений направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения", - сообщили в ведомстве.

В ходе учений будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач. На авиационных полигонах экипажам также предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.

Маневры пройдут с 27 по 31 мая.