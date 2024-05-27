О нас

Беларусь и Россия проведут совместные летно-тактические учения

Беларусь и Россия проведут совместные летно-тактические учения Беларусь и Россия проведут совместные летно-тактические учения белорусских ВВС и войск ПВО и российских воздушно-космических сил (ВКС).
В регионе
27 мая 2024 г. 17:45
Беларусь и Россия проведут совместные летно-тактические учения

Беларусь и Россия проведут совместные летно-тактические учения белорусских ВВС и войск ПВО и российских воздушно-космических сил (ВКС).

Как передает Report, об этом сообщают белорусские СМИ со ссылкой на в Минобороны Беларуси.

"Основные усилия в ходе учений направлены на решение задач по прикрытию государственных и военных объектов от ударов средств воздушного нападения", - сообщили в ведомстве.

В ходе учений будут отработаны вопросы управления разнородными силами авиации, а также организации взаимодействия при выполнении ими учебно-боевых задач. На авиационных полигонах экипажам также предстоит практически отработать ряд вопросов в интересах прикрытия подразделений сухопутных войск.

Маневры пройдут с 27 по 31 мая.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Belarus and Russia to hold joint air exercises
Версия на азербайджанском языке Belarus və Rusiya birgə təlimlər keçirəcək

Экслюзивные новости

Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
Андрей Боич: Ядерная энергия может помочь в достижении климатических целей
27 мая 2024 г. 15:18
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
Прямые авиарейсы между Баку и Ригой продлятся до конца ноября в связи с СОР29
27 мая 2024 г. 13:29
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
Али Факих: Необходимо создать механизмы для стимуляции сокращения парниковых газов
27 мая 2024 г. 12:45
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
Назначен новый посол Бельгии в Азербайджане
27 мая 2024 г. 11:40
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
Италия намерена расширить экспорт аграрной техники в Азербайджан
24 мая 2024 г. 20:46
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
Азербайджан заинтересован в участии нидерландских компаний в модернизации местных теплиц
24 мая 2024 г. 17:45
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
Милли Меджлис обсудит изменения в бюджете ГФСЗ на этот год
23 мая 2024 г. 13:19
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон О государственном бюджете на 2024 год
В Милли Меджлис поступил законопроект о внесении изменений в закон "О государственном бюджете на 2024 год"
23 мая 2024 г. 12:55
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
Латвия готова поделиться с Азербайджаном опытом ЕС по консолидации земель
22 мая 2024 г. 17:18
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
Посол: Венгрия придает большое значение зеленому коридору Азербайджан-ЕС
22 мая 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi