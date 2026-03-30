    В регионе
    • 30 марта, 2026
    • 19:56
    Барро: Франция выступает против войны США и Израиля с Ираном - ОБНОВЛЕНО

    Главы МИД Ирана и Франции Аббас Арагчи и Жан-Ноэль Барро в телефонном разговоре обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

    Как сообщает Report, Арагчи раскрыл детали беседы в своем телеграм-канале.

    "Обсуждались события в регионе, атаки США и Израиля против Ирана", - отмечается в сообщении.

    Арагчи в ходе разговора также подверг критике позицию Европейского союза, в частности оправдание рядом стран Европы авиаударов США и Израиля по территории Исламской республики.

    "Они лишь выражают обеспокоенность экономическими последствиями этой навязанной нам войны и хранят молчание в отношении атак противников против иранского народа", - отметил Арагчи.

    По его словам, Тегеран проводит оборонительные операции в регионе в связи с тем, что там находятся базы США, которые они используют для ведения войны против Ирана.

    Франция выступает против войны США и Израиля с Ираном.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи.

    Он выразил несогласие с нанесением авиаударов по гражданским объектам, а также обеспокоенность обострением ситуации в регионе, в том числе в Ливане. Барро подчеркнул важность усиления политических и дипломатических усилий для поиска решения с целью прекращения войны и восстановления стабильности и безопасности на Ближнем Востоке.

    Министры также обменялись мнениями по ряду консульских вопросов и подчеркнули необходимость продолжения дипломатических контактов между двумя странами на различных уровнях.

    Жан-Ноэль Барро МИД Франции МИД Ирана Аббас Арагчи Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Fransa ABŞ ilə İsrailin İranla müharibəsinə qarşıdır

