Fransa ABŞ ilə İsrailin İranla müharibəsinə qarşıdır
- 30 mart, 2026
- 19:21
Fransa ABŞ ilə İsrailin İranla müharibəsinə qarşıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Fransanın xarici işlər naziri Jan-Noel Barro iranlı həmkarı Abbas Əraqçi ilə telefon danışığı zamanı deyib.
O, mülki hədəflərə qarşı hava zərbələrinin endirilməsinin tərəfdarı olmadığını, həmçinin regionda, o cümlədən Livanda vəziyyətin gərginləşməsindən narahatlığını ifadə edərək, müharibəyə son qoymaq, regionda sabitlik və təhlükəsizliyi bərpa etmək məqsədilə həll yolu tapmaq üçün siyasi və diplomatik səylərin gücləndirilməsinin vacibliyini qeyd edib.
İran və Fransanın xarici işlər nazirləri bəzi konsulluq məsələləri ətrafında da fikir mübadiləsi apararaq, iki ölkə arasında müxtəlif səviyyələrdə diplomatik əlaqələrin davam etdirilməsini vurğulayıblar.
20:33
İran "Dəmir Qübbə" hazırlanan mərkəzlərə PUA hücumu edibRegion
20:16
İsrailin Livana hücumları nəticəsində ölənlərin sayı 1 247-yə çatıbDigər ölkələr
20:11
Azərbaycan Nyu-York Milli BMT Modeli Konfransında təmsil olunubElm və təhsil
20:08
"FIFA Series – 2026": Azərbaycan - Syerra Leone oyununda ikinci hissə başlayıb - YENİLƏNİB-3Futbol
20:03
Zelenski: Ukrayna Yaxın Şərq ölkələri ilə tarixi razılaşmalar əldə edibDigər ölkələr
19:53
İrana dərman və tibbi avadanlıq gətirən mülki təyyarə vurulubRegion
19:40
Jan-Noel Barro və Abbas Əraqçi ABŞ ilə İsrailin İrana hücumlarını müzakirə ediblərRegion
19:39
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi İrandan Türkiyəyə raketin buraxılmasını pisləyibHərbi
19:32