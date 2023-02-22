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Байден: Приостановка Россией участия в ДСНВ является большой ошибкой

Байден: Приостановка Россией участия в ДСНВ является большой ошибкой Президент США Джо Байден счел решение России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) большой ошибкой.
В регионе
22 февраля 2023 г. 18:52
Байден: Приостановка Россией участия в ДСНВ является большой ошибкой
Джо Байден

Президент США Джо Байден счел решение России приостановить участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) большой ошибкой.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Белого дома.

"Это большая ошибка", - сказал Джо Байден в ответ на вопрос, как он расценивает такой шаг российского руководства.

О выходе России из ДСНВ объявил накануне президент России Владимир Путин. Сегодня (22 февраля) закон о приостановке Россией участия в договоре в трех чтениях одобрила Госдума, а затем Совет Федерации. Объясняя решение приостановить участие в ДСНВ, Владимир Путин заявил, что США отклоняют российские заявки по договору, а НАТО говорит о необходимости нанести стратегическое поражение России.

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