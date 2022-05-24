Бахчели: Турция может покинуть НАТО из-за Швеции и Финляндии

НАТО должна выполнить требования Турции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из организации.

НАТО должна выполнить требования Турции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из организации.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил депутат парламента от Партии националистического движения Довлет Бахчели.

Комментируя ситуацию с заявками Стокгольма и Хельсинки на присоединение к НАТО, политик поддержал официальную позицию Анкары, выдвинувшей ряд требований для одобрения обращений североевропейских государств.

"Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми", — подчеркнул он.

Политик обвинил НАТО в неуважении к Турции и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.