О нас

Бахчели: Турция может покинуть НАТО из-за Швеции и Финляндии

Бахчели: Турция может покинуть НАТО из-за Швеции и Финляндии НАТО должна выполнить требования Турции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из организации.
В регионе
24 мая 2022 г. 17:57
Бахчели: Турция может покинуть НАТО из-за Швеции и Финляндии

НАТО должна выполнить требования Турции по вступлению в альянс Швеции и Финляндии, иначе Анкара поставит вопрос о выходе из организации.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил депутат парламента от Партии националистического движения Довлет Бахчели.

Комментируя ситуацию с заявками Стокгольма и Хельсинки на присоединение к НАТО, политик поддержал официальную позицию Анкары, выдвинувшей ряд требований для одобрения обращений североевропейских государств.

"Даже выход из НАТО должен быть поставлен на повестку дня как альтернативный выбор, если обстоятельства станут неразрешимыми", — подчеркнул он.

Политик обвинил НАТО в неуважении к Турции и предложил создать альтернативу Североатлантическому альянсу для тюркских и исламских стран.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Самое важное

Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
Первый президент Казахстана Назарбаев поздравил президента Ильхама Алиева
24 мая 2022 г. 15:25
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
Президент Ильхам Алиев позвонил Реджепу Тайипу Эрдогану
23 мая 2022 г. 22:51
Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
Брюссельская встреча Алиева и Пашиняна - важный шаг в направлении мира
23 мая 2022 г. 13:43
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
ЕИБ готов рассмотреть финансирование различных проектов реконструкции в Азербайджане
23 мая 2022 г. 12:43
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
Президент: Отношения со Святым Престолом прошли большой путь развития
23 мая 2022 г. 12:22
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
Трехсторонняя встреча в Брюсселе - очередной успех внешней политики Ильхама Алиева
23 мая 2022 г. 12:20
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Папе Римскому
23 мая 2022 г. 11:20
Состоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
ФотоСостоялась встреча Ильхама Алиева с Шарлем Мишелем один на один
22 мая 2022 г. 21:00
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
Президент Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Бельгию
22 мая 2022 г. 15:02
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
Письмо Байдена: Азербайджан - важный партнер в мировой политике
21 мая 2022 г. 15:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi