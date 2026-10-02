Бахчели: Нахчыванское соглашение - поворотный момент в сотрудничестве в тюркском мире

Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ныне Организация тюркских государств (ОТГ) - ред.), подписанное 3 октября 2009 года, стало важным поворотным моментом с точки зрения формирования институциональных основ многостороннего сотрудничества в тюркском мире.

Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в заявлении лидера Партии националистического движения (MHP) Турции Девлета Бахчели по случаю 3 Октября - Дня сотрудничества тюркских государств.

По его словам, будущее тюркского мира должно формироваться путем трансформации общего наследия в конкретные достижения.

Бахчели подчеркнул, что переименование совета в Организацию тюркских государств (ОТГ) в 2021 году придало сотрудничеству в тюркском мире более широкий институциональный характер.

"Сегодня ОТГ продолжает свою деятельность в качестве важной международной организации, обсуждающей общие вопросы государств-членов в духе консультаций, солидарности и сотрудничества и вносящей вклад в развитие связей в политической, экономической, культурной и стратегических сферах. Будущее тюркского мира должно формироваться путем сохранения исторической памяти, укрепления культурных связей и трансформации нашего общего наследия в конкретные достижения в области науки, технологий, экономики, образования и дипломатии", - заявил лидер MHP.