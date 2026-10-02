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    Бахчели: Нахчыванское соглашение - поворотный момент в сотрудничестве в тюркском мире

    В регионе
    • 02 октября, 2026
    • 22:27
    Бахчели: Нахчыванское соглашение - поворотный момент в сотрудничестве в тюркском мире

    Нахчыванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ныне Организация тюркских государств (ОТГ) - ред.), подписанное 3 октября 2009 года, стало важным поворотным моментом с точки зрения формирования институциональных основ многостороннего сотрудничества в тюркском мире.

    Как передает Report со ссылкой на TRT Haber, об этом говорится в заявлении лидера Партии националистического движения (MHP) Турции Девлета Бахчели по случаю 3 Октября - Дня сотрудничества тюркских государств.

    По его словам, будущее тюркского мира должно формироваться путем трансформации общего наследия в конкретные достижения.

    Бахчели подчеркнул, что переименование совета в Организацию тюркских государств (ОТГ) в 2021 году придало сотрудничеству в тюркском мире более широкий институциональный характер.

    "Сегодня ОТГ продолжает свою деятельность в качестве важной международной организации, обсуждающей общие вопросы государств-членов в духе консультаций, солидарности и сотрудничества и вносящей вклад в развитие связей в политической, экономической, культурной и стратегических сферах. Будущее тюркского мира должно формироваться путем сохранения исторической памяти, укрепления культурных связей и трансформации нашего общего наследия в конкретные достижения в области науки, технологий, экономики, образования и дипломатии", - заявил лидер MHP.

    Девлет Бахчели Организация тюркских государств (ОТГ)
    Bağçalı: Türk dünyasının gələcəyi ortaq irsin konkret nailiyyətlərə çevrilməsi ilə formalaşacaq
    Bahçeli: Nakhchivan Agreement was a turning point in cooperation across Turkic world
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