Bağçalı: Türk dünyasının gələcəyi ortaq irsin konkret nailiyyətlərə çevrilməsi ilə formalaşacaq
- 02 oktyabr, 2026
- 22:05
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Türk dünyasının gələcəyi ortaq irsin konkret nailiyyətlərə çevrilməsi ilə formalaşacaq.
"Report" "TRT Haber"ə istinadən xəbər verir ki, bunu Türkiyənin Milliyyətçi Hərəkat Partiyasının (MHP) rəhbəri Dövlət Bağçalı Türk Dövlətləri Əməkdaşlıq Günü ilə bağlı yaydığı bəyanatda qeyd edib.
Bağçalı 2009-cu il oktyabrın 3-də "Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının yaradılması haqqında" Naxçıvan Sazişinin türk dünyasında çoxtərəfli əməkdaşlığın institusional əsaslarının formalaşması baxımından mühüm dönüş nöqtəsi olduğunu bildirib.
O qeyd edib ki, 2021-ci ildə şuranın adının Türk Dövlətləri Təşkilatı (TDT) olaraq dəyişdirilməsi ilə türk dünyasındakı əməkdaşlıq daha geniş institusional xarakter alıb.
"Bu gün TDT dövlətlərinin ortaq məsələlərini məsləhətləşmə, həmrəylik və əməkdaşlıq anlayışı çərçivəsində müzakirə edən, siyasi, iqtisadi, mədəni və strateji sahələrdə əlaqələrin inkişafına töhfə verən mühüm beynəlxalq təşkilat kimi fəaliyyətini davam etdirir. Türk dünyasının gələcəyi tarixi yaddaşın qorunması, mədəni əlaqələrin gücləndirilməsi və malik olduğumuz ortaq irsin elm, texnologiya, iqtisadiyyat, təhsil və diplomatiya sahələrində konkret nailiyyətlərə çevrilməsi ilə formalaşacaq", – MHP lideri vurğulayıb.