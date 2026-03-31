    Багаи: Санкции лишают иранцев жизненно важных лекарств

    Багаи: Санкции лишают иранцев жизненно важных лекарств

    Санкции против Ирана и атаки на фармацевтические заводы лишают иранцев жизненно важных лекарств.

    Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.

    "Атаки на фармацевтические заводы - это еще один аспект их преступных санкций. Эти санкции уже долгое время лишают иранцев жизненно важных лекарств", - заявил Багаи.

    Напомним, что 30 марта Совет Евросоюза принял решение продлить ограничительные меры в отношении Ирана до 13 апреля 2027 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что любое вмешательство в войну США и Израиля против Ирана будет иметь опасные последствия.

    Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

    Европейский союз (ЕС) Масуд Пезешкиан Антониу Кошта Исмаил Багаи Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Санкции против Ирана
    Bəqai: Sanksiyalar iranlıları həyat əhəmiyyətli dərmanlardan məhrum edir
    Baghaei: Sanctions, attacks on pharma plants deprive Iranians of vital medicine

