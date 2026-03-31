Багаи: Санкции лишают иранцев жизненно важных лекарств
- 31 марта, 2026
- 23:13
Санкции против Ирана и атаки на фармацевтические заводы лишают иранцев жизненно важных лекарств.
Как сообщает Report, об этом в соцсети Х написал официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи.
"Атаки на фармацевтические заводы - это еще один аспект их преступных санкций. Эти санкции уже долгое время лишают иранцев жизненно важных лекарств", - заявил Багаи.
Напомним, что 30 марта Совет Евросоюза принял решение продлить ограничительные меры в отношении Ирана до 13 апреля 2027 года. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с лидером Совета ЕС Антониу Кошта заявил, что любое вмешательство в войну США и Израиля против Ирана будет иметь опасные последствия.
Напомним, что США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана, нанеся авиаудары по ряду городов. В ответ Иран выпустил ракеты по территории Израиля, а также атаковал американские военные базы в странах Персидского залива. В связи с ситуацией ряд государств региона временно закрыл воздушное пространство. В тот же день в результате ударов был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.