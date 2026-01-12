Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Багаи: Каналы связи между Арагчи и представителем президента США открыты

    В регионе
    • 12 января, 2026
    • 13:45
    Багаи: Каналы связи между Арагчи и представителем президента США открыты

    Каналы связи между Тегераном и Вашингтоном остаются открытыми, например, через представителя президента США, или традиционных посредников, таких как Швейцария.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил в понедельник представитель МИД Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

    "Канал связи между Арагчи (глава МИД Ирана Аббас Арагчи - ред.) и представителем президента США открыт. И всякий раз, когда это нужно, через него передаются необходимые сообщения", - сказал он.

    Иран США Эсмаил Багаи Аббас Арагчи Швейцария
    Bəqai: Əraqçi və ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi arasında əlaqə kanalları açıqdır

    Последние новости

    13:58

    В 2025 году добыча газа на месторождении "Абшерон" увеличилась почти на 7%

    Энергетика
    13:49

    Президент утвердил сокращение военной службы для офицеров в мирное время

    Внутренняя политика
    13:45

    Багаи: Каналы связи между Арагчи и представителем президента США открыты

    В регионе
    13:41

    В Киев прибыл глава МИД Норвегии

    Другие страны
    13:33

    Премьер Грузии отправился с визитом в ОАЭ

    В регионе
    13:22

    Завтра в Азербайджане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега

    Экология
    13:22

    Азербайджан сократил экспорт нефти более чем на 5%

    Энергетика
    13:19

    В аэропорту Франкфурта отменили почти 100 рейсов

    Другие страны
    13:17

    Обнародованы объемы добычи нефти и газа с АЧГ и Шахдениз

    Энергетика
    Лента новостей