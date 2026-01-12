Багаи: Каналы связи между Арагчи и представителем президента США открыты
В регионе
- 12 января, 2026
- 13:45
Каналы связи между Тегераном и Вашингтоном остаются открытыми, например, через представителя президента США, или традиционных посредников, таких как Швейцария.
Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил в понедельник представитель МИД Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.
"Канал связи между Арагчи (глава МИД Ирана Аббас Арагчи - ред.) и представителем президента США открыт. И всякий раз, когда это нужно, через него передаются необходимые сообщения", - сказал он.
