Багаи: Каналы связи между Арагчи и представителем президента США открыты

Каналы связи между Тегераном и Вашингтоном остаются открытыми, например, через представителя президента США, или традиционных посредников, таких как Швейцария.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом заявил в понедельник представитель МИД Эсмаил Багаи в ходе пресс-конференции.

"Канал связи между Арагчи (глава МИД Ирана Аббас Арагчи - ред.) и представителем президента США открыт. И всякий раз, когда это нужно, через него передаются необходимые сообщения", - сказал он.