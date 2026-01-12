İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    Bəqai: Əraqçi və ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi arasında əlaqə kanalları açıqdır

    • 12 yanvar, 2026
    • 13:57
    Bəqai: Əraqçi və ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi arasında əlaqə kanalları açıqdır

    İsveçrə kimi ənənəvi vasitəçilər və ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi vasitəsilə Tehranla Vaşinqton arasında əlaqə kanalları açıq olaraq qalır.

    "Report" "Al Arabiya"ya istinadən xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin (XİN) sözçüsü İsmayıl Bəqai bu gün keçirilən mətbuat konfransında bildirib.

    "Əraqçi (İranın xarici işlər naziri Abbas Əraqçi - red.) ilə ABŞ Prezidentinin nümayəndəsi arasında əlaqə kanalı açıqdır və lazım gəldikdə, bu kanal vasitəsilə zəruri məlumatlar ötürülür", - o deyib.

    Багаи: Каналы связи между Арагчи и представителем президента США открыты

