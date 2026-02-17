Багаи: ИРИ придерживается ориентированного на результат подхода в переговорах в Женеве

Иран придерживается ориентированного на результат подхода в переговорах с американской делегацией в Женеве.

Как передает Report, об этом агентству Tasnim заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

"С нами находятся технические эксперты и специалисты, изучающие отмену санкций, поскольку отмена санкций является неотъемлемой частью любого соглашения по ядерной проблеме. Иранская переговорная группа присутствует в Женеве с добрыми намерениями и предельной серьезностью и придерживается ориентированного на результат подхода", - отметил он.

По его словам, иранская сторона готова к более длительным переговорам, даже на несколько дней или недель, чтобы достигнуть договоренности.

Ранее сегодня сообщалось о том, что в Женеве начался второй раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе.