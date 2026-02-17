Багаи: ИРИ придерживается ориентированного на результат подхода в переговорах в Женеве
- 17 февраля, 2026
- 15:56
Иран придерживается ориентированного на результат подхода в переговорах с американской делегацией в Женеве.
Как передает Report, об этом агентству Tasnim заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.
"С нами находятся технические эксперты и специалисты, изучающие отмену санкций, поскольку отмена санкций является неотъемлемой частью любого соглашения по ядерной проблеме. Иранская переговорная группа присутствует в Женеве с добрыми намерениями и предельной серьезностью и придерживается ориентированного на результат подхода", - отметил он.
По его словам, иранская сторона готова к более длительным переговорам, даже на несколько дней или недель, чтобы достигнуть договоренности.
Ранее сегодня сообщалось о том, что в Женеве начался второй раунд переговоров между США и Ираном по иранской ядерной программе.