    İran XİN: Danışıqlar yekun nəticə əldə olunana qədər davam edəcək

    Region
    • 17 fevral, 2026
    • 15:40
    İran XİN: Danışıqlar yekun nəticə əldə olunana qədər davam edəcək

    Danışıqlar yekun nəticə əldə olunana qədər davam edəcək.

    "Report" xəbər verir ki, bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmayıl Bəqai "Tasnim" agentliyinə müsahibəsində bildirib.

    XİN rəsmisi Cenevrədə danışıqların ciddi şəkildə, milli maraqlar çərçivəsində davam etdiyini bildirərək, görüşün bir neçə saat sürəcəyinin proqnozlaşdırıldığını da vurğulayıb.

    "Danışıqlar prosesi çətin olsa da, arzuolunan nəticəyə nail olmaq üçün qətiyyətli iradə ilə davam etdirilir", - Bəqai qeyd edib.

    Xatırladaq ki, fevralın 17-də Cenevrədə ABŞ-nin vasitəçiliyi ilə Ukrayna-Rusiya nümayəndələri arasında danışıqlar gedir.

    İran Xarici İşlər Nazirliyi Ukrayna-Rusiya nümayəndələri İsmayıl Bəqai
