​Азербайджан резко сократил импорт сигарет из Грузии

В январе-июне этого года Азербайджан импортировал 962,7 тонны сигарет и табачных изделий из Грузии общей стоимостью 20 млн 702 тыс. долларов.

Как сообщает грузинское бюро Report, это следует из предварительного отчета Национального управления статистики Грузии.

По сравнению с прошлым годом объем сигарет и табачных изделий, импортируемых Азербайджаном из Грузии, сократился на 1 157,2 тонны или в 2,2 раза.

В аналогичном периоде прошлого года Азербайджан импортировал из Грузии 2 119,9 тонны сигарет на 38 млн 700,8 тыс. долларов.