Азербайджанский вертолет принимает участие в ликвидации пожара в грузинском Абастумани

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ С утра вертолеты возобновили работу по тушению пожара в абастуманском лесу в Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, к работам по ликвидации пожара в зоне стихии подключены два грузинских вертолета, один украинский самолет и один вертолет из Азербайджана.

В Грузии уже находится один турецкий вертолет, и ожидается, что сегодня в страну для тушения пожара прибудет еще один турецкий вертолет и самолет, а также вертолет из Ирана.

Министр внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили заявил журналистам, что пожар в абастуманском лесу будет ликвидирован намного быстрее, чем в Цагвери.

Серия пожаров охватила Грузию летом 2017 года. Самым крупным оказался пожар в Боржоми-Харагаульском лесу неподалеку от села Даба, который тушили шесть дней. По предварительным данным, сгорела территория площадью более 100 га. В тушении пожара Грузии помогли ряд соседних стран, в том числе Азербайджан и Турция.

После локализации пожаров в Боржоми-Харагаульском лесу еще сразу в двух регионах Грузии – Кахети и Самцхе-Джавахети вспыхнули новые пожары. Азербайджанская сторона вновь направила помощь для их тушения.