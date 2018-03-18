Азербайджанские парламентарии наблюдают за выборами в России - ФОТО

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Москва. 18 марта. REPORT.AZ/ Азербайджанские парламентарии наблюдают за выборами в России.

Как сообщает российское бюро Report, группа из 6 азербайджанских депутатов, во главе с вице-спикером Милли Меджлиса Зияфетом Аскеровым, принимает участие в наблюдательной миссии на президентских выборах в России.

Мандат международных наблюдателей от МПА СНГ получили депутаты Рауф Алиев, Михаил Забелин, Эльмира Ахундова, Али Гусейнли, Сабир Гаджиев.

На совещании председателей парламентов стран СНГ З. Аскеров был назначен координатором миссии от Межпарламентской ассамблеи Содружества. Всего в состав миссии входят 40 наблюдателей из числа парламентариев и представителей высших законодательных органов власти государств – участников СНГ.

Выборы президента России проходят во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом, в том числе в Баку. В них сможет принять участие более 100 млн человек.

На пост главы государства претендуют восемь человек: Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Борис Титов (Партия Роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").