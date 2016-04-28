Азербайджан стал пятым крупным торговым партнером Грузии

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ Внешнеторговый оборот Грузии в январе-марте 2016 года составил 2145 млн. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в данных Национальной службы статистики Грузии.

Согласно показателям, это на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Экспорт за указанный период сократился на 12%, до 443 млн. долларов, а импорт уменьшился на 5%, до 1703 млн. долларов.

Крупнейшими торговыми партнерами Грузии в январе-марте 2016 года были Турция (342 млн. долларов), Ирландия (210 млн. долларов) и Россия (185 млн. долларов). На четвертом месте оказался Китай (169 млн. долларов), а Азербайджан занял 5-ую позицию (160 млн. долларов).

Отметим, что предыдущие несколько лет Азербайджан стабильно занимал второе место в десятке крупнейших торговых партнеров Грузии, уступая лишь Турции.