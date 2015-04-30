​Азербайджан принимает участие на VIII съезде Профсоюзов в Минске

Баку. 30 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Минске пройдет VIII Съезд профсоюза работников культуры, в котором примут участие 200 делегатов.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, на мероприятии будут решены ключевые вопросы, в частности, структуру наконец переименуют в профсоюз работников культуры, информации, спорта и туризма.

На съезд приглашены министры культуры, информации, спорта и туризма. Свои предложения, как усовершенствовать организацию, внесут и зарубежные гости.

Перед участниками конференции выступит генеральный секретарь профсоюзов СНГ Владимир Камень. В Минск также прибыла делегация профсоюзных работников из Азербайджана.