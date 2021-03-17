О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Грузия укрепляют связи в научной сфере

Азербайджан и Грузия укрепляют связи в научной сфере Академия всегда готова к регулярной организации совместных научных конференций
В регионе
17 марта 2021 г. 14:38
Азербайджан и Грузия укрепляют связи в научной сфере

Связи между Азербайджаном и Грузией в научной сфере еще больше будут укрепляться.

Как передает грузинское бюро Report, об этом было заявлено на прошедшей в Национальной академии наук Грузии конференции на тему азербайджано-грузинских отношений.

По словам вице-президента НАН Грузии, академика Роина Метревели, между научными кругами Грузии и Азербайджана всегда имелось тесное сотрудничество.

"Надеюсь, после пандемии взаимные связи вновь интенсифицируются. Академия всегда готова к регулярной организации совместных научных конференций", - отметил Метревели.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев в свою очередь отметил, что такие конференции следует проводить систематически для укрепления научного сотрудничества между двумя странами: "Я верю, что сегодняшняя встреча привнесет позитивную динамику в сотрудничество и будет продолжена в деловом формате".

Член НАН Грузии Рамаз Хуродзе в своем выступлении отметил, что недавно получил приглашение посетить Баку от основателя, председателя совета директоров и попечителей Университета Хазар, профессора Гамлета Исаханлы: "Гамлет Исаханлы - наш близкий друг, и я надеюсь, что встречи, которые планируется провести в Баку, внесут вклад в укрепление связей между научными кругами".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan, Georgia to strengthen scientific cooperation
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Gürcüstan elmi əməkdaşlığı gücləndirəcək

Новости партнеров

Самое важное

Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
17 марта 2021 г. 15:21
Комиссия по помилованию рассмотрела свыше 1000 обращений
Комиссия по помилованию рассмотрела свыше 1000 обращений
17 марта 2021 г. 14:29
Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам ГМС
Президент Азербайджана присвоил высшие воинские звания сотрудникам ГМС
17 марта 2021 г. 14:14
Глава МИД Азербайджана: Мировое сообщество должно оказать давление на Армению
Глава МИД Азербайджана: Мировое сообщество должно оказать давление на Армению
17 марта 2021 г. 13:53
Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
Генпрокуратура: Генерал Ровшан Акберов обвиняется в умышленном убийстве
17 марта 2021 г. 13:00
Закир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
ФотоЗакир Гасанов посетил дислоцированные на деоккупированных землях подразделения
17 марта 2021 г. 12:19
Президент и первая леди в Шуше
ФотоПрезидент и первая леди в Шуше
17 марта 2021 г. 10:01
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
Бюльбюль оглы: Армения категорически отказывается предоставить карты минных полей
17 марта 2021 г. 06:01
Ильхам Алиев: Так называемое государство Арцах пошло к черту
Ильхам Алиев: Так называемое "государство Арцах" пошло к черту
16 марта 2021 г. 18:34
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
Президент: Тот факт, что албанский храм находится в таком состоянии, еще раз демонстрирует фальсификации армян
16 марта 2021 г. 18:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi