Азербайджан и Грузия укрепляют связи в научной сфере

Академия всегда готова к регулярной организации совместных научных конференций

Связи между Азербайджаном и Грузией в научной сфере еще больше будут укрепляться.

Как передает грузинское бюро Report, об этом было заявлено на прошедшей в Национальной академии наук Грузии конференции на тему азербайджано-грузинских отношений.

По словам вице-президента НАН Грузии, академика Роина Метревели, между научными кругами Грузии и Азербайджана всегда имелось тесное сотрудничество.

"Надеюсь, после пандемии взаимные связи вновь интенсифицируются. Академия всегда готова к регулярной организации совместных научных конференций", - отметил Метревели.

Посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев в свою очередь отметил, что такие конференции следует проводить систематически для укрепления научного сотрудничества между двумя странами: "Я верю, что сегодняшняя встреча привнесет позитивную динамику в сотрудничество и будет продолжена в деловом формате".

Член НАН Грузии Рамаз Хуродзе в своем выступлении отметил, что недавно получил приглашение посетить Баку от основателя, председателя совета директоров и попечителей Университета Хазар, профессора Гамлета Исаханлы: "Гамлет Исаханлы - наш близкий друг, и я надеюсь, что встречи, которые планируется провести в Баку, внесут вклад в укрепление связей между научными кругами".