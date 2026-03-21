    Axios: Разведка США не видит признаков скорого краха иранского правительства

    Axios: Разведка США не видит признаков скорого краха иранского правительства

    Главы американских разведывательных ведомств сообщили членам Конгресса, что не фиксируют признаков приближающегося падения иранского правительства, несмотря на проводимую против исламской республики военную операцию.

    Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

    По их сведениям, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и руководитель Разведывательного управления Минобороны США Джеймс Адамс в четверг, 19 марта, выступили на закрытой для прессы части заседания спецкомитета по разведке Палаты представителей. По их оценке, власть в Иране испытывает серьезный кризис в области управления и контроля, однако каких-либо свидетельств ее неминуемого краха не наблюдается.

    Согласно данным портала, администрация в Вашингтоне продолжает работу по установлению лиц, играющих в настоящий момент определяющую роль в иранском руководстве. В частности, американские представители стремятся получить дополнительные сведения о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, включая информацию о его состоянии здоровья.

    Ранее американское разведсообщество предоставило Конгрессу аналитические оценки, в которых указывалось на сохранение прочности властной вертикали в Иране, невзирая на совместную военную операцию Соединенных Штатов и Израиля. Директор национальной разведки Тулси Габбард отметила, что власть в Иране, по имеющимся данным, остается целостным, хотя и значительно ослаблена в результате операции "Эпическая ярость".

    Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.

    Операция США и Израиля против Ирана Эскалация на Ближнем Востоке Джон Рэтклифф Тулси Габбард
    "Axios": ABŞ kəşfiyyatı İranda tezliklə hakimiyyət dəyişikliyinin olacağına inanmır
    21:45

    КСИР заявил о ракетных ударах по военным база в ОАЭ и Кувейте

    В регионе
    21:28

    Спикер Палаты представителей Джонсон: Цели США в Иране почти достигнуты

    Другие страны
    21:05

    Axios: Разведка США не видит признаков скорого краха иранского правительства

    В регионе
    20:56

    Фидан: Война на Ближнем Востоке может продлиться еще несколько недель

    В регионе
    20:44

    КСИР заявил о начале новой волны атак на Израиль и базы США

    В регионе
    20:31

    Фицо призвал ЕС отказаться от "зеленой повестки"

    Другие страны
    20:13

    Иран спустя три дня возобновил поставки газа в Ирак

    Энергетика
    19:57
    Фото

    В селе Хоровлу организована выставка-ярмарка по случаю праздника Новруз

    Внутренняя политика
    19:47

    В Джалилабаде автомобиль насмерть сбил пешехода

    Происшествия
    Лента новостей