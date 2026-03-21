Axios: Разведка США не видит признаков скорого краха иранского правительства

Главы американских разведывательных ведомств сообщили членам Конгресса, что не фиксируют признаков приближающегося падения иранского правительства, несмотря на проводимую против исламской республики военную операцию.

Как передает Report, об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

По их сведениям, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и руководитель Разведывательного управления Минобороны США Джеймс Адамс в четверг, 19 марта, выступили на закрытой для прессы части заседания спецкомитета по разведке Палаты представителей. По их оценке, власть в Иране испытывает серьезный кризис в области управления и контроля, однако каких-либо свидетельств ее неминуемого краха не наблюдается.

Согласно данным портала, администрация в Вашингтоне продолжает работу по установлению лиц, играющих в настоящий момент определяющую роль в иранском руководстве. В частности, американские представители стремятся получить дополнительные сведения о новом верховном лидере Ирана Моджтабе Хаменеи, включая информацию о его состоянии здоровья.

Ранее американское разведсообщество предоставило Конгрессу аналитические оценки, в которых указывалось на сохранение прочности властной вертикали в Иране, невзирая на совместную военную операцию Соединенных Штатов и Израиля. Директор национальной разведки Тулси Габбард отметила, что власть в Иране, по имеющимся данным, остается целостным, хотя и значительно ослаблена в результате операции "Эпическая ярость".

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, а также ряд высокопоставленных лиц. После этого Иран начал наносить удары по целям в Израиле, а также по объектам, связанным с США и их союзниками в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Ираке и на Кипре.