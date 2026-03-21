    Axios: ABŞ kəşfiyyatı İranda tezliklə hakimiyyət dəyişikliyinin olacağına inanmır

    ABŞ kəşfiyyat idarələrinin rəhbərləri konqres üzvlərinə bildiriblər ki, İrana qarşı aparılan hərbi əməliyyata baxmayaraq, İslam Respublikasında hakimiyyət dəyişikliyinin əlamətləri qeydə alınmayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə mənbələrə istinadən "Axios" portalı yazıb.

    Onların məlumatına görə, Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin (MKİ) direktoru Con Retkliff və ABŞ Müharibə Nazirliyinin Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri Ceyms Adams martın 19-da Nümayəndələr Palatasının kəşfiyyat üzrə xüsusi komitəsinin iclasının mətbuat üçün qapalı hissəsində çıxış ediblər. Onların qiymətləndirməsinə görə, İrandakı hakimiyyət idarəetmə və nəzarət sahəsində ciddi böhran yaşayır, lakin dəyişikliyin qaçılmaz olacağına dair hər hansı bir sübut yoxdur.

    Portalın məlumatına görə, Vaşinqton administrasiyası hazırda İran rəhbərliyində həlledici rol oynayan şəxslərin müəyyən edilməsi istiqamətində işini davam etdirir. Xüsusilə Amerika nümayəndələri İranın yeni ali rəhbəri Müctəba Xamenei haqqında, o cümlədən onun səhhəti barədə əlavə məlumat əldə etməyə çalışırlar.

    Daha əvvəl ABŞ kəşfiyyatının konqresə təqdim etdiyi analitik qiymətləndirmələrdə Birləşmiş Ştatların və İsrailin birgə hərbi əməliyyatına baxmayaraq, İranda hakimiyyətin möhkəmliyinin qorunub saxlanıldığını göstərilib. Milli kəşfiyyat direktoru Tulsi Qabbard qeyd edib ki, mövcud məlumatlara görə, İrandakı hakimiyyət "Epik qəzəb" əməliyyatı nəticəsində əhəmiyyətli dərəcədə zəifləsə də, bütöv olaraq qalmaqdadır.

    Xatırladaq ki, ABŞ və İsrail fevralın 28-də İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayaraq respublikanın şəhərlərinə hava zərbələri endirib. İran da cavab olaraq İsrail ərazisinə raketlər buraxıb. Bundan əlavə, İran qüvvələri ABŞ-nin Fars körfəzi ölkələrində yerləşən hərbi bazalarına hücum edib. Yaxın Şərqdəki vəziyyətlə əlaqədar regionun bəzi ölkələri hava məkanını müvəqqəti bağlayıb. Həmin gün İranın ali dini rəhbəri Əli Xamenei ABŞ və İsrailin hücumları nəticəsində öldürülüb.

    Axios: Разведка США не видит признаков скорого краха иранского правительства

    Son xəbərlər

    21:54

    "Axios": ABŞ kəşfiyyatı İranda tezliklə hakimiyyət dəyişikliyinin olacağına inanmır

    Region
    21:39

    Nümayəndələr Palatasının spikeri Conson: ABŞ, demək olar, İrandakı məqsədlərinə çatıb

    Digər ölkələr
    21:30

    Fitso Aİ-ni "yaşıl gündəlik"dən imtina etməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    21:12

    İran İraqa qaz tədarükünü bərpa edib

    Energetika
    20:53

    SEPAH BƏƏ və Küveytdəki hərbi bazalara raket zərbələri endirib

    Region
    20:36

    Fidan Yaxın Şərqdəki savaşın daha bir neçə həftə davam edə biləcəyini deyib

    Region
    20:19

    SEPAH İsrailə və ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki bazalarına növbəti hücum dalğası başladıb

    Region
    20:02

    UNRWA maliyyə çatışmazlığına görə bağlanmaq üzrədir

    Digər ölkələr
    19:38

    Qaxda 54 yaşlı kişi hamamda yıxılaraq ölüb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti