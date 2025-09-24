Автомобиль Эрдогана в Нью-Йорке задержали из-за проезда кортежа Трампа

В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за перекрытия дороги для проезда кортежа, предположительно его американского коллеги Дональда Трампа.

Как передает Report, об этом сообщает турецкие СМИ.

"Кортеж президента Эрдогана, направлявшийся в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, был сначала остановлен, а затем застрял в пробке, поскольку мимо проезжал кортеж президента США Дональда Трампа", - пишут СМИ.

Отметим, что ранее полиция Нью-Йорка, перекрывшая улицы для проезда кортежа американского лидера, остановила автомобиль президента Франции Эмманюэля Макрона.