Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Автомобиль Эрдогана в Нью-Йорке задержали из-за проезда кортежа Трампа

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 19:31
    Автомобиль Эрдогана в Нью-Йорке задержали из-за проезда кортежа Трампа

    В Нью-Йорке полиция остановила автомобиль президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана из-за перекрытия дороги для проезда кортежа, предположительно его американского коллеги Дональда Трампа.

    Как передает Report, об этом сообщает турецкие СМИ.

    "Кортеж президента Эрдогана, направлявшийся в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН, был сначала остановлен, а затем застрял в пробке, поскольку мимо проезжал кортеж президента США Дональда Трампа", - пишут СМИ.

    Отметим, что ранее полиция Нью-Йорка, перекрывшая улицы для проезда кортежа американского лидера, остановила автомобиль президента Франции Эмманюэля Макрона.

    Реджеп Тайип Эрдоган Турция кортеж США Генассамблея ООН Эмманюэль Макрон
    Trampın korteji səbəbindən Ərdoğanın avtomobili Nyu Yorkda saxlanılıb

    Последние новости

    19:58

    Число пострадавших в Новороссийске из-за атаки дронов ВСУ возросло до 11 - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    19:53
    Фото

    Президенты Турции и Сирии обсудили региональные вопросы

    Внешняя политика
    19:45

    Джейхун Байрамов: Азербайджан и Пакистан связывают крепкие дружеские отношения и партнерство

    Внешняя политика
    19:43

    Мухтар Бабаев: COP29 продемонстрировал, что многосторонность способна дать реальные результаты

    COP29
    19:39

    Число пострадавших во время супертайфуна "Рагаса" в Гонконге превысило 100

    Другие страны
    19:31

    Али Асадов встретился с председателем парламента Сербии

    Внешняя политика
    19:31

    Автомобиль Эрдогана в Нью-Йорке задержали из-за проезда кортежа Трампа

    В регионе
    19:27

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с премьер-министром Болгарии в Нью-Йорке

    Внешняя политика
    19:25
    Фото

    Президент Ильхам Алиев встретился в Нью-Йорке со старшим вице-президентом Торговой палаты США

    Внешняя политика
    Лента новостей